Двоих иркутян обвиняют в мошенничестве с продажей земельного участка

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, в дальнейшем фигуранты, пользуясь поддельными договорами купли-продажи недвижимости через подставных лиц, зарегистрировали право собственности на указанный участок и продали его более чем за миллион рублей. Тем самым они нанесли потерпевшему ущерб в особо крупном размере.