Двоих иркутян обвиняют в мошенничестве с продажей земельного участка

По версии следствия, в период с 2014 по 2015 год они изготовили и передали в региональное управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии поддельные документы, на основании которых землю на территории Ленинского района Иркутска поставили на кадастровый учёт.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, в дальнейшем фигуранты, пользуясь поддельными договорами купли-продажи недвижимости через подставных лиц, зарегистрировали право собственности на указанный участок и продали его более чем за миллион рублей. Тем самым они нанесли потерпевшему ущерб в особо крупном размере.
По уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательств. Обоим фигурантам предъявили обвинение.