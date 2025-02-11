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Двоих иркутян обвиняют в мошенничестве с продажей земельного участка

Двоих иркутян задержали по делу о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Источник: Аргументы и факты

По версии следствия, в период с 2014 по 2015 год они изготовили и передали в региональное управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии поддельные документы, на основании которых землю на территории Ленинского района Иркутска поставили на кадастровый учёт.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, в дальнейшем фигуранты, пользуясь поддельными договорами купли-продажи недвижимости через подставных лиц, зарегистрировали право собственности на указанный участок и продали его более чем за миллион рублей. Тем самым они нанесли потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

По уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательств. Обоим фигурантам предъявили обвинение.