В Листвянке стартует создание ледового парка для фестиваля «Живи на Байкале»

Открытие запланировано на 22 февраля, а сам фестиваль продлится до 9 марта. В этом году мастера из различных городов и стран создадут уникальные ледяные композиции на тему «Мир Байкала». Об этом сообщает сайт «Первый Байкальский».
В ледовом парке ожидаются не только фантастические скульптуры, но и разнообразные аттракционы, такие как горки, лабиринты и тоннели с ночной подсветкой. Для гостей будет организован 100-метровый каток с картой мира, прокат коньков, ярмарка сувениров, а также возможность покататься на санях и собачьих упряжках.
Несмотря на первоначальные планы завершить строительство городка к 1 февраля, аномально теплая погода и сложные условия на льду задержали начало работ до 7 февраля. Каждый год фестиваль радует посетителей оригинальными темами, и в этом году организаторы обещают удивить новыми ледяными шедеврами.
Вход на фестиваль свободный, и все желающие смогут насладиться зимними развлечениями и атмосферой ледяного искусства с 22 февраля по 9 марта в поселке Листвянка.