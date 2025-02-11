В Листвянке стартует создание ледового парка для фестиваля «Живи на Байкале»

В ледовом парке ожидаются не только фантастические скульптуры, но и разнообразные аттракционы, такие как горки, лабиринты и тоннели с ночной подсветкой. Для гостей будет организован 100-метровый каток с картой мира, прокат коньков, ярмарка сувениров, а также возможность покататься на санях и собачьих упряжках.