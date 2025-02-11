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В Листвянке стартует создание ледового парка для фестиваля «Живи на Байкале»

В Листвянке укрепился лед, что дало возможность скульпторам фестиваля «Живи на Байкале» начать работу над ледовым городком.

Источник: Соцсети

Открытие запланировано на 22 февраля, а сам фестиваль продлится до 9 марта. В этом году мастера из различных городов и стран создадут уникальные ледяные композиции на тему «Мир Байкала». Об этом сообщает сайт «Первый Байкальский».

В ледовом парке ожидаются не только фантастические скульптуры, но и разнообразные аттракционы, такие как горки, лабиринты и тоннели с ночной подсветкой. Для гостей будет организован 100-метровый каток с картой мира, прокат коньков, ярмарка сувениров, а также возможность покататься на санях и собачьих упряжках.

Несмотря на первоначальные планы завершить строительство городка к 1 февраля, аномально теплая погода и сложные условия на льду задержали начало работ до 7 февраля. Каждый год фестиваль радует посетителей оригинальными темами, и в этом году организаторы обещают удивить новыми ледяными шедеврами.

Вход на фестиваль свободный, и все желающие смогут насладиться зимними развлечениями и атмосферой ледяного искусства с 22 февраля по 9 марта в поселке Листвянка.

искусство