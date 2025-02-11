Суды лишили ещё троих уральцев права водить транспорт

В Талицком районе Свердловской области троих человек лишили права водить автотранспорт. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее надзорный орган выявил у этих водителей заболевания, препятствующие безопасному управлению транспортом. При этом водительские удостоверения у них были и сроки их действия не истекли.
Прокуратура обратилась в райсуд с требованием лишить этих уральцев права вождения. Во всех трёх случаях суд удовлетворил требования. Но пока судебные акты не вступили в законную силу.