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Суды лишили ещё троих уральцев права водить транспорт

Поводом стали заболевания, мешающие безопасному вождению.

В Талицком районе Свердловской области троих человек лишили права водить автотранспорт. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее надзорный орган выявил у этих водителей заболевания, препятствующие безопасному управлению транспортом. При этом водительские удостоверения у них были и сроки их действия не истекли.

Прокуратура обратилась в райсуд с требованием лишить этих уральцев права вождения. Во всех трёх случаях суд удовлетворил требования. Но пока судебные акты не вступили в законную силу.