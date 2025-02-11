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На Кубани приставы во время рейда за долги арестовали 10 машин

Приставы взыскали более 800 тысяч рублей с должников-автовладельцев в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Кубани прошла проверка на наличие долгов у автовладельцев. Рейд по взысканию задолженностей провели судебные приставы Главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.

«Служители закона, при помощи комплекса “Дорожный пристав” и мобильного приложения, по государственному номеру авто выявляли должников в потоке автомашин на трассе, — рассказали в ГУФССП России по Краснодарскому краю. — Затем, совместно с сотрудником ГИБДД края, судебные приставы проверили более 140 автолюбителей на наличие имеющихся долгов».

По итогам работы было обнаружено 10 автомобилей, у владельцев которых имелись долги, которые они не смогли оплатить на месте. На машины наложили арест и передали их на ответственное хранение без права пользования.

Кроме того, в результате рейда водители погасили долги на сумму более 800 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в 2024 году в суды Кубани не дали пронести 10 тысяч запрещенных предметов.