До 0° потеплеет в Иркутске 12 февраля

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 февраля в Иркутской области ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, в южных и ночью в северо-восточных районах местами небольшой снег.