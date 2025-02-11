Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До 0° потеплеет в Иркутске 12 февраля

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 февраля в Иркутской области ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, в южных и ночью в северо-восточных районах местами небольшой снег.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 86% 769 мм рт. ст. +3°
Источник: НИА Байкал

Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом утром и днем на западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с, метель. Температура ночью −9,-14°, при прояснении −17,-22°, в западных, северо-западных районах −5,-10°, днем 0,-5°, при облачной погоде −10,-15°, в северо-восточных районах ночью −26,-31°, днем −15,-20°.

В Иркутске завтра переменная облачность, ночью без осадков, днем слабый снег, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5−10 м/с, температура ночью −11,-13°, днем 0,-2°.