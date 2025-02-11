До 0° потеплеет в Иркутске 12 февраля

Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом утром и днем на западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с, метель. Температура ночью −9,-14°, при прояснении −17,-22°, в западных, северо-западных районах −5,-10°, днем 0,-5°, при облачной погоде −10,-15°, в северо-восточных районах ночью −26,-31°, днем −15,-20°.
В Иркутске завтра переменная облачность, ночью без осадков, днем слабый снег, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5−10 м/с, температура ночью −11,-13°, днем 0,-2°.