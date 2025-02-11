За неделю на улицах Красноярска поймали более 30 бездомных собак

Животрепещущая тема не оставляет красноярцев: одни против безнадзорных животных на улицах и боятся за себя и детей, другие же считают, что собаки ничего плохого никому не сделали. Однако статистика показывает, что система ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) в Красноярске не действует должным образом. Собак на улицах города меньше не становится по разным причинам, в том числе из-за нерадивых хозяев.
В городской администрации отмечают, что по закону бригады отлова обязаны забрать животное с улицы, если оно находится без хозяина в общественных пространствах, в границах тепловых сетей или мусорных площадок, а также на территории учреждений образования и культуры, медицины и спорта, на особо охраняемой территории
Заявки на бездомных собак оставляют сами жители. Бригада отлова забирает всех животных без специальных бирок и увозит в пункт передержки, где хвостатым ничего не грозит. Собак там лечат, чипируют и выпускают обратно, если те не проявляют агрессию. В обратном же случае псов увозят в приют.
«Неагрессивным проводят операции, передерживают 10 дней, лечат, чипируют и выпускают обратно в среду обитания. Агрессивных — содержат в приютах, а молодых особей, которым еще нельзя проводить операции по стерилизации, стараются отдать в добрые руки. Также всегда предпринимают меры для поиска хозяев, если животное явно домашнее», — уточняют в мэрии.
Собак с бирками забирают только в случаях, если они проявляют немотивированную агрессивность, которую подтверждает ветеринар. Таким хвостатым не место на улицах, их увозят в приюты.
Отлов в городе ведется по заявкам, которые поступают в службу 005 по телефону 223−85−05. Их обрабатывают в круглосуточном режиме. Все выезды фиксируются на видео и оформляются документами.
«Отметим, жестокое обращение с животными запрещено законом. Горожан просят не препятствовать работе бригад отловщиков. Если собаки не опасны, они вернутся в места обитания после всех положенных по закону процедур. Также красноярцев просят не прикармливать бездомных собак в местах общего пользования — подъездах, во дворах и др. Запрет на это закреплен законодательно, административные комиссии районных администраций вправе накладывать на нарушителей штрафы», — напомнили в мэрии.