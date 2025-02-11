За неделю на улицах Красноярска поймали более 30 бездомных собак

В городской администрации отмечают, что по закону бригады отлова обязаны забрать животное с улицы, если оно находится без хозяина в общественных пространствах, в границах тепловых сетей или мусорных площадок, а также на территории учреждений образования и культуры, медицины и спорта, на особо охраняемой территории и т. д. Также это относится к животным, сбившимся в стаю или проявляющим агрессию, так как они несут угрозу людям.