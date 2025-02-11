В волгоградском Роспотребнадзоре оценили здоровье жителей региона

В честь этой даты специалисты Роспотребнадзора напомнили гражданам, как сохранить здоровье.
Согласно данным регуправления Роспотребнадзора, в 2023 году медицинские специалисты в России зарегистрировали 120 млн 277 тыс. впервые выявленных заболеваний, что составило 82 129,9 случая на 100 000 населения. В Волгоградской области этот показатель оказался ниже, чем по стране, и составил 64 832,3 на 100 000 жителей.
Специалисты Роспотребнадзора напомнили волгоградцам, что для поддержания здоровья организма важно соблюдать ряд правил. Так, необходимо высыпаться, соблюдать санитарно-гигиенические нормы, сбалансированно питаться, правильно организовывать свой отдых. Нельзя забывать об умеренной физической активности и ежегодной диспансеризации.
Кроме этого, рекомендуется отказаться от вредных привычек, особенно от курения и переедания.
Отметим, что в Волгоградской области особое внимание уделяют развитию системы здравоохранения, в том числе улучшению качества медицинской помощи. Соответствующие задачи перед профильными структурами поставлены губернатором Андреем Бочаровым. С 2021 в регионе возвели 47 новых медицинских объектов.
Также проведен капремонт 85 больниц и поликлиник, в медорганизации поставлено дополнительно 395 единиц современного оборудования. В 2025 году работа осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».