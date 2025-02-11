В волгоградском Роспотребнадзоре оценили здоровье жителей региона

Согласно данным регуправления Роспотребнадзора, в 2023 году медицинские специалисты в России зарегистрировали 120 млн 277 тыс. впервые выявленных заболеваний, что составило 82 129,9 случая на 100 000 населения. В Волгоградской области этот показатель оказался ниже, чем по стране, и составил 64 832,3 на 100 000 жителей.