Рабочих оштрафовали из-за некачественного ремонта вагонов в Нижнеудинске

В Нижнеудинске провели проверку из-за некачественного ремонта вагонов. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, одна из компаний не справлялась с поставленными задачами, из-за чего приходилось проводить повторный ремонт.