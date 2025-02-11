Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рабочих оштрафовали из-за некачественного ремонта вагонов в Нижнеудинске

Начальнику депо внесли представление.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеудинске провели проверку из-за некачественного ремонта вагонов. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, одна из компаний не справлялась с поставленными задачами, из-за чего приходилось проводить повторный ремонт.

— Выявлено несоответствие 12 единиц подвижного состава и деталей, допуск к эксплуатации которых напрямую угрожал обеспечению безопасности движения поездов. Начальнику депо внесли представление, на сегодняшний день нарушения устранены, — отметили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого пять работников предприятия привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ледовую переправу на остров Ольхон планируют открыть во второй половине февраля. Сейчас дорожники разравнивают и убирают торосы, устанавливают вехи, которые обозначают границы.