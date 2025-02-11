Православную гимназию создадут в Нижегородской области

Так, на Бору они посетили иконописную мастерскую «Ковчег», где трудятся более 100 мастеров. Здесь создают иконы, реставрируют, изготавливают иконостасы и занимаются монументальной живописью, а также своими руками производят смальту и оформляют храмы мозаикой. Под руководством Алексея Анциферова мастера украшали храм Воскресения Христова в Дзержинске и участвовали в работах на Благовещенском соборе Дивеевского монастыря. Сейчас они трудятся над восстановлением храма Святой Троицы на Рождественской улице в приволжской столице. Их работы поражают красотой и вдохновением, отметил Никитин.