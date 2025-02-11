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Сверхурочка по закону — как правильно оплачиваются переработки

Светлана Бессараб напомнила о правилах оплаты сверхурочной работы.

Источник: Krasnoyarskmedia

Сверхурочные часы работы сотрудников должны оплачиваться по установленным правилам: первые два часа — не менее чем в полуторном размере, а все последующие часы — в двойном, напомнила член комитета Государственной Думы по труду Светлана Бессараб.

Бессараб также подчеркнула, что десять лет назад работники часто боялись отстаивать свои права из-за опасений потерять рабочее место. В настоящее время молодые специалисты предпочитают покидать компанию и искать другие предложения, нежели вступать в конфликты. Это делает работодателей более внимательными к соблюдению трудовых прав и необходимости создания комфортных условий труда.

При нарушении прав сотрудников предусмотрены профсоюзы, комиссии по трудовым спорам и Гострудинспекция, куда можно обратиться за помощью. Сверхурочные часы работы подлежат обязательной оплате, и их использование может осуществляться только с уведомлением в письменной форме. Общее количество сверхурочных часов не должно превышать 120 в год. Как правило, оплата первых двух часов осуществляется в полуторном размере, а за последующий труд — в двойном. Уменьшение этих размеров недопустимо.