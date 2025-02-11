Сверхурочка по закону — как правильно оплачиваются переработки

При нарушении прав сотрудников предусмотрены профсоюзы, комиссии по трудовым спорам и Гострудинспекция, куда можно обратиться за помощью. Сверхурочные часы работы подлежат обязательной оплате, и их использование может осуществляться только с уведомлением в письменной форме. Общее количество сверхурочных часов не должно превышать 120 в год. Как правило, оплата первых двух часов осуществляется в полуторном размере, а за последующий труд — в двойном. Уменьшение этих размеров недопустимо.