Сверхурочка по закону — как правильно оплачиваются переработки

Сверхурочные часы работы сотрудников должны оплачиваться по установленным правилам: первые два часа — не менее чем в полуторном размере, а все последующие часы — в двойном, напомнила член комитета Государственной Думы по труду Светлана Бессараб.
Бессараб также подчеркнула, что десять лет назад работники часто боялись отстаивать свои права из-за опасений потерять рабочее место. В настоящее время молодые специалисты предпочитают покидать компанию и искать другие предложения, нежели вступать в конфликты. Это делает работодателей более внимательными к соблюдению трудовых прав и необходимости создания комфортных условий труда.
При нарушении прав сотрудников предусмотрены профсоюзы, комиссии по трудовым спорам и Гострудинспекция, куда можно обратиться за помощью. Сверхурочные часы работы подлежат обязательной оплате, и их использование может осуществляться только с уведомлением в письменной форме. Общее количество сверхурочных часов не должно превышать 120 в год. Как правило, оплата первых двух часов осуществляется в полуторном размере, а за последующий труд — в двойном. Уменьшение этих размеров недопустимо.