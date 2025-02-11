Сергей Кравчук: наша первоочередная задача — очистить тротуары и дороги от снега

Мэр Хабаровска проверил, как дорожные службы чистят трассы. Объезд мэра начался с улицы Вяземской.
«Мы приехали в один из крупнейших микрорайонов города. Тут есть такие дворовые территории, на которые ни заехать, ни выехать нельзя. Кто контролирует работу управляющих компаний, чем вы занимаетесь? Люди жалуются: пишут в мэрию, в правительство. Так нельзя!», — обратился мэр города к заместителю председателя комитета по управлению Железнодорожным районом Евгению Телешу.
Несмотря на то, что в городе круглосуточно работает 70 единиц спецтехники, социальные сети разрываются от гневных комментариев хабаровчан, утверждающих, что не чистятся дороги и пешеходные переходы. Особенно много жалоб на состояние улиц Прогрессивной, Гризодубова, Горького, Краснореченской — автобусная полоса, Рокоссовского, Кубяка, Панфиловцев, Малиновского, Ворошилова, на мост по улице Суворова.
Дороги обещают почистить в ближайшее время. Так, на Льва Толстого грейдеры уже убирались ночью на выходных. А на Амурский бульвар, улицу Шеронова и улицы первого микрорайона спецтехника зайдет в ночь со вторника на среду, а также продолжит работу днем.
Следующий пункт — переулок Трубный. В начале дороги работали привлеченные подрядчики, в этот же день вывозился снег.
«А вы дальше пройдите, там какой кошмар творится. Здесь работают, а дальше по дороге невозможно проехать! Пробки постоянно, машины не могут разъехаться», — обратился к мэру один из автовладельцев.
Как он и сказал, на дороге образовалась обледенелая колея. Главам районов градоначальник поставил задачу: следить за работой управляющих компаний, закреплять мастеров за конкретными участками и каждое утро отчитываться о результатах.
«В конце недели снова сделаем контрольный объезд города. Снег прошел обильный, но это не оправдание. Поэтому я дал поручение управлению дорог и внешнего благоустройства и управлению ЖКХ, главам районов привлекать подрядные организации. Работы всем хватит, будем работать круглосуточно. Срок — до конца недели. В пятницу объезд, будем делать выводы по руководящему составу», — сказал мэр Сергей Кравчук.
Источник: Официальный сайт администрации города Хабаровска.