Сергей Кравчук: наша первоочередная задача — очистить тротуары и дороги от снега

«Мы приехали в один из крупнейших микрорайонов города. Тут есть такие дворовые территории, на которые ни заехать, ни выехать нельзя. Кто контролирует работу управляющих компаний, чем вы занимаетесь? Люди жалуются: пишут в мэрию, в правительство. Так нельзя!», — обратился мэр города к заместителю председателя комитета по управлению Железнодорожным районом Евгению Телешу.