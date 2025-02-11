В Нижнем Тагиле два детсада и школа остались без холодной воды

В Нижнем Тагиле утром 11 февраля произошла авария на водоводе в районе дома № 41 по улице Алтайской. Из-за инцидента 12 зданий на четырех улицах города в Алтайском микрорайоне остались без холодного водоснабжения.
— Произошла авария на водоводе диаметром 300 миллиметров. С 10:00 и до окончания аварийно-восстановительных работ холодное водоснабжение будет отключено, — сообщает пресс-служба местного «Водоканала». — Подвоз воды будет обеспечен.
Отключения коснутся домов № 31, № 33, № 37, № 39, № 41, № 192 по улице Алтайской, зданий № 179, № 183, № 195 на улице Киевской. Без холодной воды также остались школа № 20 (Алтайская, 35), детский сад № 192 «Детство» (Бобкова, 20), детский сад № 112 «Детство» (Урожайная, 212).