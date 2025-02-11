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В центре Кишинева и в других районах столицы воды не будет целый день: Публикуем адреса тех, кому не повезет

О запланированных работах сообщает поставщик услуги.

Источник: Комсомольская правда

Массовые отключения воды в столице: узнайте адреса.

О запланированных работах сообщает поставщик услуги.

Так, с 09:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

Мит. Варлаам, 58−78, 63−67;

В. Александри, 121−129, 78−86;

Болгарская, 47;

Армянская, 61, 84;

Одесса;

Ойтуз;

Мелестиу;

Думбрэвий;

Тиса;

Черника;

Заим;

Хрушка;

Арборилуй;

Текучь;

Албица, 12,12a, 14, 16;

Каля Басарабией, 50, 52, 54; Подул де Флорь;

Валя Быкулуй.

С 09:00 до 15:00 отключения запланированы на:

Лэпушней, 1 — 11; 2- 88;

М. Дрэган, 4/1,4/2;

М. чел Бэтрын, 28, 28/1; Отоваска, 21, в том числе с дробью.

ЖКХ