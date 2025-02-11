В центре Кишинева и в других районах столицы воды не будет целый день: Публикуем адреса тех, кому не повезет

Массовые отключения воды в столице: узнайте адреса.
О запланированных работах сообщает поставщик услуги.
Так, с 09:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
Мит. Варлаам, 58−78, 63−67;
В. Александри, 121−129, 78−86;
Болгарская, 47;
Армянская, 61, 84;
Одесса;
Ойтуз;
Мелестиу;
Думбрэвий;
Тиса;
Черника;
Заим;
Хрушка;
Арборилуй;
Текучь;
Албица, 12,12a, 14, 16;
Каля Басарабией, 50, 52, 54; Подул де Флорь;
Валя Быкулуй.
С 09:00 до 15:00 отключения запланированы на:
Лэпушней, 1 — 11; 2- 88;
М. Дрэган, 4/1,4/2;
М. чел Бэтрын, 28, 28/1; Отоваска, 21, в том числе с дробью.