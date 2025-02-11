Открыт метод, позволяющий получать достоверные данные о космических объектах

«Конкретные данные по точности не всегда легко классифицировать, поскольку они зависят от конкретных молекулярных систем и условий эксперимента. Нам удалось создать такой полуэмпирический подход, который позволяет увеличить точность предсказания в разы по сравнению с традиционными методами. Это означает, что определяемые фундаментальные параметры молекул (такие, как структурные параметры и параметры внутримолекулярных потенциальных гиперповерхностей) могут быть предсказаны с гораздо меньшей погрешностью. Это делает его практичным инструментом для исследования сложных молекул», — приводятся слова одного из авторов метода, профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Олега Уленекова.