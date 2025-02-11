Открыт метод, позволяющий получать достоверные данные о космических объектах

ТОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Германии представили новый уникальный метод определения параметров связей между атомами внутри молекул, который позволит с более высокой точностью узнать данные о космических объектах. Решение уникально и не имеет аналогов в мире, оно может помочь в развитии планетологии, астрофизики и промышленности, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Конкретные данные по точности не всегда легко классифицировать, поскольку они зависят от конкретных молекулярных систем и условий эксперимента. Нам удалось создать такой полуэмпирический подход, который позволяет увеличить точность предсказания в разы по сравнению с традиционными методами. Это означает, что определяемые фундаментальные параметры молекул (такие, как структурные параметры и параметры внутримолекулярных потенциальных гиперповерхностей) могут быть предсказаны с гораздо меньшей погрешностью. Это делает его практичным инструментом для исследования сложных молекул», — приводятся слова одного из авторов метода, профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Олега Уленекова.
Внутримолекулярная потенциальная гиперповерхность (ВМП) — это математическая конструкция, описывающая взаимодействие между атомами внутри молекул. Информация о ней является ключевой для решения многочисленных как чисто академических, так и прикладных задач физической химии, кинетики химических реакций, атмосферной оптики, планетологии и астрофизики, промышленности и других. Традиционные методы определения ВМП часто обладают ограниченной точностью из-за сложности получения и обработки больших массивов данных.
По словам ученых, знание о параметрах ВМП поможет точнее решать уравнение Шредингера для молекулы, что позволит точнее предсказать разности ее возможных энергий — информацию, которая регистрируется из космоса. Это позволит с более высокой точностью узнавать данные о космических объектах.
Метод разработали ученые ТПУ совместно с Техническим университетом Брауншвейга (Германия). Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Science, издание входит в топ-25 самых цитируемых журналов мира в рейтинге Google Scholar Metrics и занимает 7 место в категории «Науки о жизни и Земле».