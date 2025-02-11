Петербургским девятиклассникам хотят упростить ОГЭ в 2025 году

Петербург и несколько других регионов могут стать площадками для проведения эксперимента по основному государственному экзамену (ОГЭ), предусматривающего сдачу только двух обязательных предметов. Законопроект, поддержанный правительством, предполагает проведение экзамена в таком формате в 2025 году.