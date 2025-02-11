Ленинградская область перевыполнила январский план по набору контрактников

В Ленобласти уже на 6 февраля план по набору выполнен более чем на 30%. Как рассказали военкомы, в числе новобранцев — много молодых людей без опыта военной службы. В том числе контракты заключают IT-специалисты, операторы дронов и граждане с категорией «В» (ограниченно годные к службе). Также немало подписывают контракты люди в возрасте около 45 лет.