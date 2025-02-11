В Красноярск ввезли 540 попугаев

В Красноярск из села Кашкар-Кыштак Республики Кыргызстан доставили 540 попугаев, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.
В пункте пропуска через государственную границу РФ — международном аэропорту Красноярск — специалисты ведомства провели ветеринарный контроль птиц. Сейчас попугаи находятся в специальном помещении. Будут проведены диагностические исследования птиц и профилактические мероприятия.
Добавим, что доставленные волнистые попугаи, корелла и неразлучники предназначены для индивидуального предпринимателя, который занимается их разведением и содержанием.