В Красноярск ввезли 540 попугаев

В пункте пропуска через государственную границу РФ — международном аэропорту Красноярск — специалисты ведомства провели ветеринарный контроль птиц. Сейчас попугаи находятся в специальном помещении. Будут проведены диагностические исследования птиц и профилактические мероприятия.