С 20 февраля ограничат движение транспорта на трех улицах Ростова

«Будет ограниченно движение транспортных средств по улице Нижнебульварной на участке от улицы 7 Февраля до переулка Грибоедовского и по переулку Грибоедовскому на участке от улицы Нижнебульварной до улицы Седова», — сообщает источник.
Кроме того, нельзя будет проехать по улице Гоголевской на участке от улицы 7 Февраля до переулка Грибоедовского. На этих участках будут идти работы на подземных коммуникациях. Ограничения будут действовать с 20 февраля по 1 июня.
Ранее писали, что в Ростове на улице Тельмана ограничат остановку и стоянку транспорта.