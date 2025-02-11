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С 20 февраля ограничат движение транспорта на трех улицах Ростова

Ростовская область, 11 февраля 2025. DON24.RU. В Ростове на трех улицах ограничат движение транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

«Будет ограниченно движение транспортных средств по улице Нижнебульварной на участке от улицы 7 Февраля до переулка Грибоедовского и по переулку Грибоедовскому на участке от улицы Нижнебульварной до улицы Седова», — сообщает источник.

Кроме того, нельзя будет проехать по улице Гоголевской на участке от улицы 7 Февраля до переулка Грибоедовского. На этих участках будут идти работы на подземных коммуникациях. Ограничения будут действовать с 20 февраля по 1 июня.

Ранее писали, что в Ростове на улице Тельмана ограничат остановку и стоянку транспорта.