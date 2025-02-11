Руководитель белорецкого салона оптики вынудил уволиться медсестру, чтобы сэкономить деньги

В башкирском городе Белорецке руководство организации вынудило уволиться сотрудницу. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.
С марта 2023 года женщина работала медсестрой в компании «Дом Оптики». Чтобы сэкономить деньги и не выплачивать выходное пособие, глава организации при ликвидации филиала вынудил ее расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон.
Кроме того, работодатель нарушил учет рабочего времени. Также была выявлена задолженность по заработной плате за фактически отработанное женщиной время.
Прокуратура обратилась в суд с иском о признании прекращения трудовых отношений по соглашению сторон незаконным, изменении формулировки, а также обязании выплатить выходное пособие, долг по зарплате и компенсацию морального вреда. Инстанция удовлетворила требования и взыскала с фирмы в пользу белоречанки более 300 тысяч рублей.
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