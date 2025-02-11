Руководитель белорецкого салона оптики вынудил уволиться медсестру, чтобы сэкономить деньги

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании прекращения трудовых отношений по соглашению сторон незаконным, изменении формулировки, а также обязании выплатить выходное пособие, долг по зарплате и компенсацию морального вреда. Инстанция удовлетворила требования и взыскала с фирмы в пользу белоречанки более 300 тысяч рублей.