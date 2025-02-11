На Солнце произошла сильная вспышка

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Вспышка класса М зарегистрирована во вторник утром на Солнце, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
«11 февраля в 08:35 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N06W88) зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 25 минут», — сообщает ИПГ.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.