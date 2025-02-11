Соседний с Беларусью ЕС разрешил добавлять в продукты порошок из насекомых. Подробности сообщили в Еврокомиссии, передает ТАСС.
В сообщении сказано, что Еврокомиссия приняла решение разместить на рынке обработанный ультрафиолетом порошок из целых личинок Tenebrio molitor (речь идет про желтого мучного червя) в качестве нового продукта питания. Указанный регламент будет действовать пять лет, после чего его могут продлить. Он вступил в силу с 10 февраля 2025 года.
Уточняется, что порошок из насекомых может добавляться в хлеб, сыр, макаронные изделия, джемы. В Еврокомиссии заметили, что потребители сами вправе решать, хотят они есть насекомых или нет.
«Использование насекомых в качестве альтернативного источника белка не является чем-то новым, и насекомых регулярно едят во многих частях мира», — отметили в ЕК.
Вместе с тем сказано, что производители должны указывать в составе продуктов наличие порошка насекомых.
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