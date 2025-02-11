Соседний с Беларусью ЕС разрешил добавлять в продукты порошок из насекомых

В сообщении сказано, что Еврокомиссия приняла решение разместить на рынке обработанный ультрафиолетом порошок из целых личинок Tenebrio molitor (речь идет про желтого мучного червя) в качестве нового продукта питания. Указанный регламент будет действовать пять лет, после чего его могут продлить. Он вступил в силу с 10 февраля 2025 года.