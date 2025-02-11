Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Самарской области за неделю

За неделю, с 3 по 9 февраля, в Самарской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. По данным на шестую неделю 2025 года, в регионе заболели 13350 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.
— Эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше на 41,2%, а снижен — в группах: 0−2 года (на 58,2%), 3−6 лет (на 46,4%), 7−14 лет (на 45,1%), — рассказали в пресс-службе.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ увеличилась на 13,5%. Тогда было выявлено 11764 случаев ОРВИ, а показатель на 10 тысяч населения составлял 37,6. При этом сейчас показатель на 10 тысяч населения — 42,7, это выше эпидпорога на 0,4%.
Согласно результатам лабораторного мониторинга, в Самарской области циркулируют грипп А (H1N1) и В, парагрипп, риновирусы, бокавирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы и единичные находки метапневмовируса.