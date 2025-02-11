Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Самарской области за неделю

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ увеличилась на 13,5%. Тогда было выявлено 11764 случаев ОРВИ, а показатель на 10 тысяч населения составлял 37,6. При этом сейчас показатель на 10 тысяч населения — 42,7, это выше эпидпорога на 0,4%.