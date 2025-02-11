«Удаленка» уже не тренд? Как обстоит ситуация с дистанционной работой в мире и Казахстане

Чтобы лучше настроиться на изобретение, сотрудничество и быть достаточно связанными друг с другом и нашей культурой, чтобы предоставлять клиентам и бизнесу самое лучшее, мы решили, что вернемся к работе в офисе, как это было до начала COVID. Оглядываясь на последние пять лет, мы по-прежнему считаем, что преимущества совместной работы в офисе значительны. Я уже объяснял эти преимущества, но вкратце мы заметили, что нашим коллегам по команде стало легче учиться, моделировать, практиковать и укреплять нашу культуру; сотрудничество, мозговой штурм и изобретение стали проще и эффективнее; обучение и изучение друг друга стали более плавными; и команды, как правило, лучше связаны друг с другом. Если уж на то пошло, то последние 15 месяцев, когда мы вернулись в офис по крайней мере на три дня в неделю, укрепили нашу уверенность в преимуществах.