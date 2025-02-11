Создан алгоритм для классификации типов неровностей на рельсах

Как пояснили в пресс-службе, на железнодорожных путях есть места соединения концов рельсов в рельсовую нить, которые называются стыками. Они делятся на два основных типа: болтовые и сварные. Прохождение колесом по болтовому стыку не расценивается как дефект, в то время как сварной стык может сигнализировать о наличии проблемы. Поэтому ученые сосредоточились на классификации особенностей неровностей рельсового пути, в частности, смятиях в сварном стыке.