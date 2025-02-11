Школы и детские сады: какие соцобъекты появятся на территории бывшего Тушинского аэродрома

«Территория бывшего Тушинского аэродрома активно развивается: строятся жилые дома, создается социальная и общественно-деловая инфраструктура. В общей сложности там планируется возвести более 450 тысяч квадратных метров коммерческой, общественно-деловой и социальной инфраструктуры. К настоящему моменту на территории уже появились две школы, пять детских садов и ряд спортивных объектов. Сейчас идет строительство четырех образовательных учреждений, а в планах — возведение еще пяти», — отметил Владимир Ефимов.