Школы и детские сады: какие соцобъекты появятся на территории бывшего Тушинского аэродрома

Образовательные объекты площадью более 150 тысяч квадратных метров появятся на месте бывшего Тушинского аэродрома в районе Покровское-Стрешнево. Проектом развития территории также предусмотрено возведение свыше 300 тысяч квадратных метров объектов коммерческой и общественно-деловой инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Территория бывшего Тушинского аэродрома активно развивается: строятся жилые дома, создается социальная и общественно-деловая инфраструктура. В общей сложности там планируется возвести более 450 тысяч квадратных метров коммерческой, общественно-деловой и социальной инфраструктуры. К настоящему моменту на территории уже появились две школы, пять детских садов и ряд спортивных объектов. Сейчас идет строительство четырех образовательных учреждений, а в планах — возведение еще пяти», — отметил Владимир Ефимов.
В районе появились стадион «Лукойл Арена», тренировочная база с шестью открытыми футбольными полями, спорткомплекс «Чкалов Арена», который включает ледовое пространство, универсальный спортивный зал, хореографические залы и другие площадки.
«Сейчас на территории Тушинского аэродрома ведется строительство двух школ в общей сложности на 1,7 тысячи мест суммарной площадью более 45 тысяч квадратных метров и стольких же детских садов общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Помимо этого, там планируется возвести торгово-развлекательный центр площадью более 17 тысяч квадратных метров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский.
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