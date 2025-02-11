Бензин на Дальнем Востоке: где дороже и как выросла цена

РИА «Рейтинг» опубликовал обновленные данные по стоимости бензина марки АИ-92 и его доступности для жителей регионов России. В числе лидеров по дороговизне топлива оказались несколько субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО).
На первом месте по стране по цене на литр АИ-92 — Якутия, там литр стоит 70,12 рубля. На втором — Сахалин (70,06 рубля). Третье место у Магаданской области (68,61 рубля за литр). Далее идут Камчатка (68,29 рубля) и Чукотка (68 рублей). Приморский край по цене литра бензина оказался на 10-м месте по стране — 59,08 рубля. Хабаровский край — на 15-м месте (58,31 рубля).
Если судить о том, сколько литров бензина жители регионов могут купить на среднюю зарплату, то лидирует в этом рейтинге Москва, на втором месте — Ямало-Ненецкий АО. Третье место — за Чукоткой.
Регионы ДФО в рейтинге доступности бензина
- Чукотский автономный округ — 3-е место
Средняя цена литра АИ-92: 68 ₽
Количество литров, доступное на среднюю зарплату: 2296
Изменение цены за год: +7,9%
- Магаданская область — 6-е место
Средняя цена литра АИ-92: 68,61 ₽
Количество литров на среднюю зарплату: 1875
Рост стоимости за год: +3,0%
- Камчатский край — 8-е место
Цена литра бензина: 68,29 ₽
Доступный объем на зарплату: 1641 л
Подорожание за год: +9,6%
- Сахалинская область — 10-е место
Цена бензина: 70,06 ₽
Литры на зарплату: 1576
Рост цен за год: +7,6%
- Республика Саха (Якутия) — 11-е место
Средняя стоимость АИ-92: 70,12 ₽
Количество литров на зарплату: 1510
Увеличение цены: +7,7%
- Амурская область — 17-е место
Цена литра: 58,38 ₽
Доступно на зарплату: 1254 л
Годовое изменение: +9,6%
- Хабаровский край — 21-е место
Стоимость бензина: 58,31 ₽
Средний объем на зарплату: 1221 л
Подорожание за год: +10,6%
- Приморский край — 24-е место
Цена литра: 59,08 ₽
Литры на зарплату: 1207
Изменение за год: +10,8%
- Забайкальский край — 25-е место
Цена АИ-92: 58,92 ₽
Количество литров: 1197
Рост цен: +3,3%
- Еврейская автономная область — 34-е место
Средняя стоимость литра: 59,03 ₽
Доступность: 1102 л
Годовое изменение: +8,9%
- Республика Бурятия — 35-е место
Средняя стоимость литра: 56,08 ₽
Доступность: 1096 л
Годовое изменение: +10,5%
Наиболее доступным бензин остается в Чукотском автономном округе, где на среднюю зарплату можно приобрести 2296 литров. Однако при этом в регионе одна из самых высоких цен на топливо — 68 рублей за литр. Самый заметный рост цен среди регионов ДФО зафиксирован в Приморье (+10,8%) и Хабаровском крае (+10,6%).
В целом стоимость бензина в регионах Дальнего Востока остается выше средней по России (55,18 ₽/л), что объясняется логистическими издержками и удаленностью от крупных топливных центров.