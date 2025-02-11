Бензин на Дальнем Востоке: где дороже и как выросла цена

Наиболее доступным бензин остается в Чукотском автономном округе, где на среднюю зарплату можно приобрести 2296 литров. Однако при этом в регионе одна из самых высоких цен на топливо — 68 рублей за литр. Самый заметный рост цен среди регионов ДФО зафиксирован в Приморье (+10,8%) и Хабаровском крае (+10,6%).