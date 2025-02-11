«Минсктранс» сказал о задержках общественного транспорта в Минске до 20 минут. Подробности озвучили в пресс-службе организации.
В сообщении сказано, что во вторник, 11 февраля, по причине скопления транспорта на улицах Маяковского, Свердлова, Могилевской, а также Аранской, Немиге, Московской и Толстого, движение общественного транспорта осуществляется с задержками до 20 минут.
В «Минсктрансе» обратили внимание, что по причине проведения техобслуживания возможны сбои в работе электронных информационных табло и сервиса «Виртуальное табло» на официальном сайте организации.
Тем временем мы узнали, что изменится на 62-летнем закрытом мосте в Минске: он будет металлическим и всего на трех опорах, а двойную сплошную заменят разделительной полосой.
Кстати, Минтранс сказал про участившиеся случаи завышенных тарифов на такси в Беларуси: «Мало кому захочется платить сумасшедшие 5 — 7 рублей за километр».
Кроме того, Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.