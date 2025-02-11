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«Минсктранс» сказал о задержках общественного транспорта в Минске до 20 минут

«Минсктранс» предупредил о задержках общественного транспорта в Минске 11 февраля.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» сказал о задержках общественного транспорта в Минске до 20 минут. Подробности озвучили в пресс-службе организации.

В сообщении сказано, что во вторник, 11 февраля, по причине скопления транспорта на улицах Маяковского, Свердлова, Могилевской, а также Аранской, Немиге, Московской и Толстого, движение общественного транспорта осуществляется с задержками до 20 минут.

В «Минсктрансе» обратили внимание, что по причине проведения техобслуживания возможны сбои в работе электронных информационных табло и сервиса «Виртуальное табло» на официальном сайте организации.

Тем временем мы узнали, что изменится на 62-летнем закрытом мосте в Минске: он будет металлическим и всего на трех опорах, а двойную сплошную заменят разделительной полосой.

Кстати, Минтранс сказал про участившиеся случаи завышенных тарифов на такси в Беларуси: «Мало кому захочется платить сумасшедшие 5 — 7 рублей за километр».

Кроме того, Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.