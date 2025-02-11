В Прикамье зарплата курьеров за год выросла почти на 76 тыс. рублей

Спрос на курьеров за 2024 год в Прикамье вырос на 18%. Росло и число курьерских вакансий: в сервисе Hh.ru оно увеличилось в 1,8 раза по сравнению с январем предыдущего года. В то же время на рынке труда наблюдается дефицит таких сотрудников: на начало 2025 года на одну курьерскую вакансию приходится в среднем 2,2 резюме потенциальных кандидатов (здоровая конкуренция для рынка труда начинается от четырех резюме на вакансию).