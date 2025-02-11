11-летнего уфимского мальчика госпитализировали после аварии на «зебре»

Вчера утром, 10 февраля, в уфимском микрорайоне Черниковка в ДТП пострадал ребенок. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась напротив дома № 92 по улице Кольцевая. 34-летний водитель Lada Largus ехал в сторону улицы Кулибина и врезался в сугроб. В результате машина опрокинулась на 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу без светофора.
Школьник получил различные травмы, его госпитализировали.
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