Авиарейс Кемерово-Казань ушел на запасной аэродром из-за ограничений на полеты. Временные меры вводились в казанском аэропорту, сообщает пресс-службе воздушной гавани.
Ранее Росавиация предупреждала о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. В связи с этим самолет, летевший по маршруту Кемерово-Казань, по решению командира экипажа ушел на запасной аэродром в Бегишево.
В 08:30 временные ограничения в вышеперечисленных аэропортах были сняты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что стало главным приоритетом.
Напомним, в 2025 году Казань и Нальчик свяжут прямые авиарейсы. Также прорабатываются вопросы о полетах их столицы Кабардино-Балкарской республики в Турцию.