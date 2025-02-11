Авиарейс Кемерово-Казань ушел на запасной аэродром из-за ограничений на полеты

Ранее Росавиация предупреждала о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. В связи с этим самолет, летевший по маршруту Кемерово-Казань, по решению командира экипажа ушел на запасной аэродром в Бегишево.