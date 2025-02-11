Заболеваемость ОРВИ и гриппом впервые превысила эпидпорог в Ростове-на-Дону

В Ростовской области с 3 по 9 февраля 2025 года отметили тенденцию к росту заболеваемости ОВРИ и гриппом. По региону эпидпорог пока не превышен, но в Ростове-на-Дону показатель впервые оказался выше пороговых значений, сообщили в управлении Роспотребнадзора.