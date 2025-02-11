Заболеваемость ОРВИ и гриппом впервые превысила эпидпорог в Ростове-на-Дону

В Ростовской области с 3 по 9 февраля 2025 года отметили тенденцию к росту заболеваемости ОВРИ и гриппом. По региону эпидпорог пока не превышен, но в Ростове-на-Дону показатель впервые оказался выше пороговых значений, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
— В Ростовской области сохраняется тенденция к росту заболеваемости во всех возрастных группах от 23% до 37%. В Ростове эпидпорог впервые в текущем сезоне превышен на 37%, из числа заболевших взрослые составляют больше половины, — отмечают в Роспотребнадзоре.
На прошедшей неделе преобладали вирусы негриппозной этиологии (риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус), а также отмечались случаи гриппа А и В.
Жителям Дона советуют уделять внимание здоровью и соблюдать меры профилактики. В частности, нужно регулярно мыть руки с мылом после улицы, а также по возможности держаться подальше от заболевших и избегать скопления людей.
При появлении температуры, кашля, насморка, боли в горле и в мышцах нужно как можно скорее обратиться к врачу. Во время кашля следует прикрываться, соблюдая респираторный этикет.