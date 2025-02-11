Долг платежом красен: как нижегородцам избежать отключения света

Не все жители Нижегородской области ответственно относятся к оплате квитанций за свет. Однако последствия такой беспечности могут оказаться неприятными: можно вернуться домой и обнаружить, что лампочка не горит, а под отключенным холодильником образовалась лужа.
Энергетики не сразу ограничивают электроэнергию, а предварительно направляют уведомление должнику. В феврале более 9 000 клиентов «ТНС энерго НН» получат или уже получили уведомления с предупреждением — им грозит отключение света.
У должника будет 20 дней, чтобы погасить долг и избежать неприятных последствий:
При неоплате долга может быть подан иск в суд. А если документы попадут судебным приставам, то сумма долга удерживается из зарплаты или иных доходов неплательщика, списывается с расчетных счетов, открытых в банках.
Запрет на регистрационные действия с автотранспортом и недвижимым имуществом. Продать движимое и недвижимое имущество должник уже не сможет.
Запрет на выезд за границу.
Кроме того, придется оплатить расходы на отключение и подключение электроэнергии — это еще порядка 3000 рублей. К сумме долга добавятся также штрафы и пени.
Проверить, есть ли у вас долг за электроэнергию можно на сайте nn.tns-e.ru в специальном разделе «Узнать, есть ли задолженность».