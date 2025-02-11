В Казани закрыли пансионат для пожилых на 90 суток из-за нарушений

В ходе плановой проверки специалистами татарстанского Роспотребнадзора были зафиксированы многочисленные нарушения требований санитарных правил, среди них такие как:
часть спальных комнат организована на 5−7 человек при допустимом не более трех человек;
в части жилых комнат отсутствует мебель в достаточном количестве (по числу проживающих);
нет съемных чехлов на мягкой мебели;
отсутствуют условия для раздельного хранения грязного и чистого белья;
не представлены акты проверки техсостояния вентиляции с замерами объема вытяжки воздуха;
для проживающих отсутствует зона для отдыха на территории пансионата.
Юридическому лицу выписаны протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. Из-за того, что представитель не обеспечил возможность опечатать пансионат, а проживающие остались внутри, против пансионата составили еще один протокол по ст. 17.7 КоАП РФ за игнорирование требований должностных лиц. Документы направлены в суд.