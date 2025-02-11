В Казани закрыли пансионат для пожилых на 90 суток из-за нарушений

Юридическому лицу выписаны протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. Из-за того, что представитель не обеспечил возможность опечатать пансионат, а проживающие остались внутри, против пансионата составили еще один протокол по ст. 17.7 КоАП РФ за игнорирование требований должностных лиц. Документы направлены в суд.