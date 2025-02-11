Токсины в реке Нейма Ленобласти превышают норму в 1000 раз

В реке Нейма в Кингисеппском районе Ленинградской области обнаружилось многократное превышение допустимого содержания ядовитых веществ. По сообщению пресс-службы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, из-за сильного отравления вод уже стала гибнуть рыба на ближайшем лососевом заводе.
Природная вода в Ивановском водохранилище, которое питает садки Лужского рыбзавода, резко испортилась. Весной отсюда выпускают лосося, сига, кумжу и миногу в реки Ленинградской области для поддержания популяции. Сейчас это находится под угрозой, так рыба стала гибнуть.
Виной всему могли стать неочищенные сточные воды, которые непрекращающимся потоком сбрасывают в реку Нейма. Эта река в Хревицу и наполняет Ивановское водохранилище.
«Сточные воды сбрасываются после очистных сооружений п. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области. На очистные сооружения поступают не только стоки, которые отводятся от жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, но и предприятий, расположенных в поселке. Стоки, поступающие в реку Нейма, имеют запах, а также красноватый цвет, так как, скорее всего, на очистные сооружения также поступают стоки убойного цеха одного из агрокомплексов», — сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты исследовали воду и установили, что в стоках превышены концентрации по взвешенным веществам почти в 300 раз, нефтепродуктам — более, чем в тысячу раз, аммоний-ионам — почти в 200 раз, а также фенолам, марганцу, фосфат-ионам. Пока проводились исследования, сотрудники Росприроднадзора заметили, что к очистным сооружениям подъехала автоцистерна, предположительно, с жидкими бытовыми отходами. Стоки с автоцистерны сбросили через трубу, выведенную с территории очистных сооружений.
Кроме этого, Леноблводоканал заключил договор с местным сельхозпредприятием на отведение стоков, чем увеличил нагрузку на очистные сооружения, которые и без того в аварийном состоянии, стопроцентно изношены. После очередного обследования и оценки ущерба реке Нейма в январе Росприроднадзор решил предъявить претензии для возмещения урона Леноблводоканалу.