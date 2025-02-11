Токсины в реке Нейма Ленобласти превышают норму в 1000 раз

Специалисты исследовали воду и установили, что в стоках превышены концентрации по взвешенным веществам почти в 300 раз, нефтепродуктам — более, чем в тысячу раз, аммоний-ионам — почти в 200 раз, а также фенолам, марганцу, фосфат-ионам. Пока проводились исследования, сотрудники Росприроднадзора заметили, что к очистным сооружениям подъехала автоцистерна, предположительно, с жидкими бытовыми отходами. Стоки с автоцистерны сбросили через трубу, выведенную с территории очистных сооружений.