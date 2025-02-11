Студенты-волонтёры Приморья спасают Чёрное море от нефтяного загрязнения

В составе всероссийского отряда добровольцев работают Анна Пригорнёва и Александра Бобарыкина из Штаба студенческих отрядов ДВФУ, а также волонтёры-медики из ТГМУ. Они входят в объединённый штаб, где ежедневно задействовано около трёх тысяч добровольцев из более чем 25 регионов России.