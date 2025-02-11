Студенты-волонтёры Приморья спасают Чёрное море от нефтяного загрязнения

Волонтёры из Приморского края снова оказывают помощь в ликвидации последствий разлива нефти на Чёрном море. Делегация студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) отправилась в Анапу для участия в уборке загрязнённого побережья после крушения танкеров.
В составе всероссийского отряда добровольцев работают Анна Пригорнёва и Александра Бобарыкина из Штаба студенческих отрядов ДВФУ, а также волонтёры-медики из ТГМУ. Они входят в объединённый штаб, где ежедневно задействовано около трёх тысяч добровольцев из более чем 25 регионов России.
Приморским студентам предстоит две недели очищать пляжи, собирая мазутный песок в мешки и восстанавливая загрязнённые участки. Анна Пригорнёва, студентка Института наукоёмких технологий и передовых материалов ДВФУ и боец педагогического отряда «Дельфис», сообщила, что уже в первый день работы удалось собрать более 30 мешков с загрязнённым песком. Она отметила: «Самое вдохновляющее — видеть результаты нашей деятельности».
Кроме того, девушки из ДВФУ участвуют во всероссийской акции «Снежный десант РСО. Десант Победы». Этот отряд также помогает ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации на Чёрном море. С конца января волонтёры собрали более 1700 мешков мазутного песка общей массой свыше 42,5 тонны.
По информации пресс-службы ДВФУ, отряд был сформирован для поддержки добровольческого корпуса при содействии Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края и Краснодарского регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО). Участники обеспечены средствами индивидуальной защиты, питанием и проживанием.