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На Солнце произошла сильная вспышка

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Солнце произошла сильная вспышка класса М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

Как отметили специалисты, она зафиксирована в 8.35. «В рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N06W88) зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 25 мин.», — сообщает ИПГ.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв.м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

космос