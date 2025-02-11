Девушка в триколоре, двойник и фанаты из детского сада: как в Красноярске встречали певца SHAMAN

«В прошлом году на 9 мая я познакомился с молодым человеком. Ему 12 лет всего. Он из простой семьи, и так случилось, что его отец, выполняя свой долг в зоне СВО, погиб. И парень в свои 12 остался единственным мужчиной в семье. Эта история тронула не только меня до глубины души, но и всю страну. Я пообещал мальчику написать для нас песню, наш дуэт, я сдержал свое слово, сейчас я ее исполню. Эта песня называется “Отец”», — сказал во время выступления артист.