Девушка в триколоре, двойник и фанаты из детского сада: как в Красноярске встречали певца SHAMAN

Красноярцы от двух лет и до пенсионного возраста 10 февраля пели и танцевали песни SHAMAN вместе с любимым певцом. Журналист «МК в Красноярске» побывал на концерте во дворце спорта имени Ивана Ярыгина и выяснил секрет популярности исполнителя.
Девушка в триколоре и двойник SHAMAN.
Гости стали собираться в холле дворца спорта за час до концерта. Некоторые фанаты подготовились к встрече с артистом более основательно. Так, красноярка Сабина выделялась среди всех гостей концерта. Она пришла в платье цветов российского флага. На голову она надела венок. Девушка рассказала, что последние два года часто слушает SHAMANа. Ярослав Дронов даже помог родиться ее дочери Софии.
«В родовом зале вставила наушник с его песнями, и мне было легче перенести трудности родов. От его музыки исходит мощная энергетика, а тексты простые и жизненные. Я люблю песни “Молитва” и “Исповедь”, но и другие часто слушаю», — рассказала Сабина.
Еще одним фанатом певца оказался Илья, который пришел в меховой шапке, кожаной куртке и сапогах, а также в свитере с этническим узором. Он рассказал «МК в Красноярске», что слушает все его песни и делает это регулярно, а потому подобрал стиль под любимого исполнителя.
«На этот концерт я пришел за адреналином», — пояснил гость мероприятия.
А вот его тезка и вовсе оказался двойником SHAMAN. В беседе с «МК в Красноярске» еще один Илья пошутил, что для сходства с певцом ничего не делал, просто таким родился.
«Если будет возможность сделать с ним селфи, будет забавно», — поделился красноярец.
Сам он слушает певца уже редко из-за блокировки зарубежных сервисов, но вот его дедушка — настоящий поклонник Ярослава Дронова.
Среди гостей были и совсем юные фанаты. Под хиты SHAMAN танцевали двухлетние девочки. А 8-летняя Виталина уже второй раз пришла посмотреть выступление артиста, а дома слушает песни перед сном. По словам ее бабушки, любимая песня девочки «Сделан в России».
«Я тоже его слушаю и считаю, что его сила в том, что он, когда все стеснялись говорить о своей национальности, чтобы не лишиться доступа к заграничным поездкам, заявил с гордостью, что он русский. Это и притягивает — он ничего не боится», — поделилась родственница девочки.
А 6-летняя Аглая слушает песни Ярослава Дронова с 4 лет. По словам ее мамы, она хорошо засыпает под популярные хиты.
«Я думаю, сила SHAMAN в патриотизме, — считает Екатерина. — От этого концерта ждем заряда энергии».
«Самое масштабное караоке Красноярска».
Певец заставил красноярцев поволноваться, когда к назначенному времени не появился на сцене. Многие ждали его именно там, однако Ярослав Дронов решил удивить и появился в партере с флагом России. Обойдя ряды зрителей, он начал свое выступление. Кстати, частью его первого костюма была бело-сине-красная футболка, как и платье у Сабины.
Новая концертная программа звезды называется «Победа». Артист уточнил, что это название судьбоносно. Многие песни действительно были о патриотизме и СВО. А одна из новых, «Отец», тронула гостей. И не только текстом и мотивом, но и предысторией:
«В прошлом году на 9 мая я познакомился с молодым человеком. Ему 12 лет всего. Он из простой семьи, и так случилось, что его отец, выполняя свой долг в зоне СВО, погиб. И парень в свои 12 остался единственным мужчиной в семье. Эта история тронула не только меня до глубины души, но и всю страну. Я пообещал мальчику написать для нас песню, наш дуэт, я сдержал свое слово, сейчас я ее исполню. Эта песня называется “Отец”», — сказал во время выступления артист.
Композиция оказалась настолько трогательной, что зрители создали целое созвездие из фонариков, а когда Ярослав закончил петь, сорвались на крики «Молодец», которые доносились до сцены из самых дальних рядов.
Вообще в этот вечер SHAMAN много взаимодействовал с публикой, то предлагая потанцевать, то давая подпевать. А одну из песен даже предложил спеть в формате «самого масштабного народного караоке» и разделил зал на три команды. Две — разные части партера, а третья — трибуны. В итоге победила дружба, а певец похвалил красноярцев за активность и знание песен.
Помимо патриотических песен и тяжелых рок-мотивов были и лирические композиции, под которые танцевали пары. В перерывах между песнями артист много признавался в любви Красноярску, а еще интриговал зрителей, обманывая ожидание шутками:
«А эту песню исполнит Народный артист России… Я! Я ее исполню», — с улыбкой произнес SHAMAN.
Также после небольшой подводки гости оживились в предвкушении дуэта с Григорием Лепсом, ведь Ярослав Дронов заявил, что предыстория песни «Настоящий мужчина» связана с его другом. Но оказалось, что артист пообещал позвонить своему коллеге, а пока исполнит песню в его очках за себя и коллегу. И действительно, узнаваемые нотки Лепса звучали в голосе SHAMAN"а.
«Встанем».
Самые известные хиты певец оставил на конец концерта. Когда зазвучала «Встанем», зрители действительно поднялись с кресел и не садились, пока исполнитель пел «Я русский» и гимн России. Все это время красноярцы хором пели вместе со звездой. По их воодушевленным лицам все отлично читалось. Примечательно, что можно заметить и людей старшего поколения, и молодежь.
В самом конце музыканты группы SHAMAN бросили гостям футболки за 3 тысячи рублей с мерчем певца. Нескольким счастливым зрителям удалось их поймать.
Уходя с концерта, гости обсуждали концерт и ненароком раскрыли главный секрет артиста:
«Молодой, красивый, а музыка какая хорошая», — восторгалась одна из собеседниц. Ее поддержали остальные.
Среди гостей была и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Активистка записала «кружок» в Telegram, где, как и другие зрители, пела гимн России. Она не выходила на сцену, а вместе со всеми слушала музыку из зала.
Ну, а SHAMAN обещал приехать снова. Чем он порадует красноярцев снова — интрига.