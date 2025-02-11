Лжесвященник пытался оформить на сибирячку микрозаймы

— Спустя несколько минут позвонил мужчина, представился сотрудником микрофинансовой компании и сообщил, что от ее имени поступила заявка на оформление микрозайма. Заявительница сразу же позвонила в полицию, там ей рекомендовали зайти в личный кабинет на портале госуслуг и отказаться от получения микрозаймов, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Республики Бурятия.