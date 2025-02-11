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Лжесвященник пытался оформить на сибирячку микрозаймы

Мошенники под видом священника хотели оформить микрозаймы на жительницу Бурятии.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мошенники написали жительнице Бурятии под видом … священнослужителя. Поздним вечером 22 января 46-летняя женщина получила сообщение в мессенджере, там был неизвестный файл. Она попыталась открыть его, однако на экране появилось окно с настройками. Сервис запросил разрешение на открытие, а после «перебросил» ее страницу, очень напоминающую сайт знакомств.

— Наверное, ошиблись, — подумала сибирячка, не придав значения сообщению от лжесвященника.

Однако на этом обман не закончился. Спустя время ей написала «мама».

— Это ты на фото? Смотрю и никак понять не могу, — говорилось в сообщении.

Жертва попыталась нажать на ссылку, однако ничего не получилось. А после поняла, что это тот же файл, который отправлял «священник».

— Спустя несколько минут позвонил мужчина, представился сотрудником микрофинансовой компании и сообщил, что от ее имени поступила заявка на оформление микрозайма. Заявительница сразу же позвонила в полицию, там ей рекомендовали зайти в личный кабинет на портале госуслуг и отказаться от получения микрозаймов, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Республики Бурятия.

Одно действие уберегло сибирячку от потери всех накоплений — смена пароля в учетной записи.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники вернут пенсионеру из Ангарска похищенные 1,2 миллиона рублей.