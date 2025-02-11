Вратарь «Авангарда» Михаил Бердин пропустит выездные матчи из-за болезни

Вратарь омского ХК «Авангард» Михаил Бердин не отправился с командой на выездные матчи по причине болезни. В связи с этим Никита Серебряков может провести два матча подряд в рамках дальневосточного турне, сообщает телеграм-канал «Хоккейная правда».
В качестве резервного вратаря клуб заявит Илью Проскурякова. Опытный голкипер готов подстраховать команду в ближайших играх.
Сегодня, 11 февраля, «Авангард» проведёт на выезде матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» из Владивостока. Начало встречи — в 15:30 по омскому времени.