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Вратарь «Авангарда» Михаил Бердин пропустит выездные матчи из-за болезни

Хоккеист остался в Омске.

Источник: Om1 Омск

Вратарь омского ХК «Авангард» Михаил Бердин не отправился с командой на выездные матчи по причине болезни. В связи с этим Никита Серебряков может провести два матча подряд в рамках дальневосточного турне, сообщает телеграм-канал «Хоккейная правда».

В качестве резервного вратаря клуб заявит Илью Проскурякова. Опытный голкипер готов подстраховать команду в ближайших играх.

Сегодня, 11 февраля, «Авангард» проведёт на выезде матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» из Владивостока. Начало встречи — в 15:30 по омскому времени.

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