«Фигуристки не возвращаются на прежний уровень после простоя». Роднина о будущем Валиевой

«Будущее Валиевой в фигурном катании туманно. Она талантлива, но реалии таковы, что наши фигуристки не возвращаются на прежний уровень после простоя. Возможно, Валиева станет исключением из правил, но верится в это с трудом», — передает слова Родниной «РБ Спорт».