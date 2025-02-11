Уфимская улица Дагестанская будет перекрыта на протяжении пяти месяцев

В Уфе улица Дагестанская будет перекрыта на протяжении пяти месяцев. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
В столице Башкирии продолжают реализовывать проект по модернизации водоснабжения и канализации южных районов. В Демском районе в рамках строительства самотечного трубопровода от канализационной насосной станции «Дагестанская» до КНС «Дема — Главная», как утверждают власти, необходимо введение временных ограничений движения.
С 13 по 16 февраля будет полностью перекрыта проезжая часть на перекрестке Дагестанская-Исследователей.
Затем поэтапно городские власти будут закрывать две полосы дороги с четной стороны:
— с 16 февраля по 19 марта — от дома № 16 по улице Дагестанской до съезда на ул. Рашита Нигмати;
— с 19 марта по 9 апреля — от съезда на ул. Рашита Нигмати и до дома № 12 на Дагестанской;
— с 9 апреля по 27 мая — от дома № 12 на Дагестанской до перекрестка с улицей Мечтателей.
После этого с 27 мая по 10 июня будет полностью закрыты перекресток Дагестанская-Мечтателей и съезд на улицу Мечтателей.
Власти города просят жителей и гостей столицы республики отнестись с пониманием к возможным неудобствам и рекомендуют заранее планировать свои поездки.
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