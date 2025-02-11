Полпред ДФО открыл новый модульный спортзал в Хабаровске

Спортзал в школе № 9 — один из шести, строящихся в Хабаровске по программе «50 спортивных залов в школах ДФО». Его площадь — 360 квадратных метров, он рассчитан на 30 человек. Здесь будут секции по командным видам спорта, единоборствам и гимнастике. Стоимость строительства превысила 59 млн рублей, финансирование выделено по президентской субсидии. Всего в регионе строят восемь подобных спортивных залов — шесть в Хабаровске, один в Комсомольске-на-Амуре и один в Ванино. Программа «50 спортивных залов в школах ДФО» реализуется при поддержке минвостокразвития России и Юрия Трутнева.