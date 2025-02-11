Полпред ДФО открыл новый модульный спортзал в Хабаровске

В Хабаровске заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вместе с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным осмотрел новый модульный многофункциональный спортивный зал в школе № 9. Они также посетили тренировку детских спортивных групп по киокусинкай-каратэ и другим видам единоборств.
Строительство объекта началось в мае 2024 года. В ходе работ было выполнено бетонное основание, установлен модульный зал на металлическом каркасе, проведены инженерные коммуникации, оборудованы раздевалки, санузлы и технические помещения. Спортзал оснащён необходимым инвентарём. На первой тренировке Юрий Трутнев и Дмитрий Демешин лично поприветствовали юных спортсменов.
«Вас учат защищать Родину. Вы должны стать сильными, умелыми, закалять дух, чтобы наша страна оставалась независимой», — подчеркнул вице-премьер.
«Карате воспитывает не только силу, но и дух. Желаю вам успехов, а также помнить о своих близких, учителях, городе и стране», — добавил губернатор.
Спортзал в школе № 9 — один из шести, строящихся в Хабаровске по программе «50 спортивных залов в школах ДФО». Его площадь — 360 квадратных метров, он рассчитан на 30 человек. Здесь будут секции по командным видам спорта, единоборствам и гимнастике. Стоимость строительства превысила 59 млн рублей, финансирование выделено по президентской субсидии. Всего в регионе строят восемь подобных спортивных залов — шесть в Хабаровске, один в Комсомольске-на-Амуре и один в Ванино. Программа «50 спортивных залов в школах ДФО» реализуется при поддержке минвостокразвития России и Юрия Трутнева.
Ранее вице-премьер посетил Комсомольск-на-Амуре, где ознакомился с работой авиационного и судостроительного заводов, а также инвестиционной площадки по производству самолёта «Байкал».