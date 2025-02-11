Платная парковка в Петербурге расширится на 29 улиц в этом году

Комитет по транспорту Петербурга теперь сможет сам штрафовать водителей, которые паркуются на местах для инвалидов. Законопроект, разрешающий это, одобрен и касается только Москвы и Петербурга.
Решение принято из-за большой загруженности ГАИ и частых нарушений (30% мест для инвалидов заняты незаконно). Комитет уверен, что справится, и обещает ускорить процесс выписки штрафов.
В прошлом году они уже выявили 3 тысячи нарушений, но штрафы выписывала ГАИ. В результате штраф получили 6,5 тысяч водителей.
Более миллиона постановлений о нарушениях правил остановки и стоянки было вынесено в Петербурге за 2024 год. Всего вынесено 1,04 миллиона постановлений за нарушение правил остановки и стоянки. Кроме того, 96,7 тысячи транспортных средств задержаны и перемещены на специализированные стоянки.