Платная парковка в Петербурге расширится на 29 улиц в этом году

Зона платной парковки в Петербурге увеличится на 29 участков в этом году, преимущественно в Центральном и Адмиралтейском районах. Местные жители смогут получить льготные парковочные разрешения, не менее 10% мест будут предназначены для инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба городского Комтранса на запрос 78.ru.