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Платная парковка в Петербурге расширится на 29 улиц в этом году

Зона платной парковки в Петербурге увеличится на 29 участков в этом году, преимущественно в Центральном и Адмиралтейском районах. Местные жители смогут получить льготные парковочные разрешения, не менее 10% мест будут предназначены для инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба городского Комтранса на запрос 78.ru.

Комитет по транспорту Петербурга теперь сможет сам штрафовать водителей, которые паркуются на местах для инвалидов. Законопроект, разрешающий это, одобрен и касается только Москвы и Петербурга.

Решение принято из-за большой загруженности ГАИ и частых нарушений (30% мест для инвалидов заняты незаконно). Комитет уверен, что справится, и обещает ускорить процесс выписки штрафов.

В прошлом году они уже выявили 3 тысячи нарушений, но штрафы выписывала ГАИ. В результате штраф получили 6,5 тысяч водителей.

Более миллиона постановлений о нарушениях правил остановки и стоянки было вынесено в Петербурге за 2024 год. Всего вынесено 1,04 миллиона постановлений за нарушение правил остановки и стоянки. Кроме того, 96,7 тысячи транспортных средств задержаны и перемещены на специализированные стоянки.