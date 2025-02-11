Белоруска Арина Соболенко блеснула в поразительном платье на вечеринке в Дохе

В столице Катара Дохе начался женский турнир WTA-1000, на котором выступит и первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, а накануне состоялась вечеринка игроков.
Судя по совершенно разным нарядам игроков, дресс-кода на этом мероприятии не было: кто-то пришел в платье, а кто-то в джинсах.
Арина Соболенко предстала в шикарном вечернем платье.
11 февраля Арина Соболенко начнет турнир со второго раунда (1/16 финала), встречей с 26-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой. Матч начнется не ранее 18.00 по белорусскому времени.
Александрова находится в отличной форме. Она неделю назад выиграла турнир WTA-500 в Линце, а в Дохе начала с победы над Эммой Радукану (6:3, 7:5).
По личным встречам ведет Соболенко — 4:3. Она выиграла у Екатерины два их последних матча на Уимблдоне-2023 (6:4, 6:0) и US Open-2024 (2:6, 6:1, 6:2).
Независимо от исхода турнира, Соболенко сохранит статус первой ракетки мира. Напомним, что Арина не играла здесь два последних года и ей не придется защищать очки.
Белоруска выиграла свой самый первый турнир в Дохе в 2020 году. В 2021 вылетела во втором раунде, а в 2022-м проиграла Иге Свентек в четвертьфинале.
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