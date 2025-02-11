Движение в тоннеле дамбы Петербурга ограничат с 12 февраля. Там запланировали ремонтно-восстановительные работы. О подробностях сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений города от наводнений.
— С 12 по 13 февраля — транспортный отсек Финской стороны (внешнее кольцо КАД СПб). Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспорта перед въездом в тоннель на непродолжительное время — не более 10 минут, — говорится в сообщении.
Дирекция КЗС призвала водителей обращать внимание на информационные табло, дорожную разметку, знаки и ограждения. Кроме того, во время ограничений рекомендуется тщательнее соблюдать скоростной режим.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала об временных ограничениях в Выборгском районе. На протяжении пяти дней рабочие будут демонтировать водопроводную сеть, из-за чего на некоторых участках проехать будет крайне сложно.