Движение в тоннеле дамбы Петербурга ограничат с 12 февраля

— С 12 по 13 февраля — транспортный отсек Финской стороны (внешнее кольцо КАД СПб). Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспорта перед въездом в тоннель на непродолжительное время — не более 10 минут, — говорится в сообщении.