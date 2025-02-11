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Нижегородские специалисты нашли кишечную палочку на мясокомбинате

В ходе санитарного контроля на одном из мясоперерабатывающих предприятий Нижегородской области выявлены нарушения.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в смывах с оборудования, инвентаря и рабочей одежды персонала.

С 9 января по 5 февраля 2025 года Нижегородская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» провела проверку санитарного состояния пищевых производств. В лабораторию поступило 868 образцов смывов, по которым проведено 1172 исследования на наличие опасных микроорганизмов, включая сальмонеллы, листерии, золотистый стафилококк и яйца гельминтов. В результате в 39 образцах выявлены бактерии кишечной палочки. Их присутствие указывает на недостаточную санитарную обработку оборудования и инвентаря. Информация о результатах исследований внесена в систему «ВЕСТА» и направлена заказчику для принятия мер.

Напомним, что БГКП — это санитарно-показательные микроорганизмы, некоторые штаммы которых могут вызывать кишечные инфекции. Они обладают высокой устойчивостью к внешним условиям, могут долго сохраняться в окружающей среде и размножаться в продуктах питания, если попадают туда с загрязненного оборудования.