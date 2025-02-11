Травников дал старт работе выставки «Сибирская строительная неделя-2025»

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергеем Музыченко также приветствовал участников и гостей форума: «Сибирская строительная неделя год от года набирает всё бóльшие обороты, интерес к выставке, к форуму растёт. У нас очень серьёзная повестка по техническому регулированию, переходу на автоматизированную систему проектирования, автоматизированную оценку проектной документации. Это очень важно, потому что существует кадровый дефицит специалистов, инженеров. Ни один инженер с сегодняшним объёмом информации не справится. Необходимо привлекать искусственный интеллект, автоматизировать процессы. Безусловно, это не заменит человека, но избавит от рутинной работы. Решения, принимаемые в рамках Строительной недели, помогают нам ежегодно справляться с трудностями, с которыми сталкивается отрасль. Все те решения, которые мы здесь обсуждаем, будут воплощены в жизнь. Строительная отрасль у нас — драйвер российской экономики: это огромное количество поступающих налогов от неё самой и от смежных областей, это более семи миллионов занятых в отрасли, огромное количество предприятий, производящих стройматериалы. Это — профессионалы, выполняющие задачи, поставленные перед нами Президентом и Правительством России», — пояснил Сергей Музыченко.