Омичам расскажут, как заготовить дрова без проблем с законом

30 кубометров древесины в год могут заготавливать также домовладельцы Тарского, Знаменского и Тевризского районов, имеющие газовое отопление, — на случай прекращения или ограничения подачи природного газа для отопления их домов.
В среду, 12 февраля, Главное управление лесного хозяйства Омской области проведет прямую телефонную линию в целях соблюдения требований законодательства при заготовке древесины и предупреждения коррупционных правонарушений.
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А специалисты отдела обеспечения государственного задания и взаимодействия с подведомственными учреждениями ГУЛХ по телефону