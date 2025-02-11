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Омичам расскажут, как заготовить дрова без проблем с законом

Жители Омской области, чьи дома отапливаются с помощью дровяных печей, вправе самостоятельно заготавливать для себя древесину.

Источник: Freepik

30 кубометров древесины в год могут заготавливать также домовладельцы Тарского, Знаменского и Тевризского районов, имеющие газовое отопление, — на случай прекращения или ограничения подачи природного газа для отопления их домов.

В среду, 12 февраля, Главное управление лесного хозяйства Омской области проведет прямую телефонную линию в целях соблюдения требований законодательства при заготовке древесины и предупреждения коррупционных правонарушений.

По номеру 8 (3812) 95−76−87 специалисты отдела использования лесов и государственного лесного реестра разъяснят порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, расскажут, какие документы для этого необходимы и как защитить свои права при заключении договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

А специалисты отдела обеспечения государственного задания и взаимодействия с подведомственными учреждениями ГУЛХ по телефону 8 (3812) 95−77−14 ответят на вопросы относительно покупки готовых дров в лесхозах Омской области, цены дров и порядка их приобретения.

ЖКХ