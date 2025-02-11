Омичам расскажут, как заготовить дрова без проблем с законом

По номеру 8 (3812) 95−76−87 специалисты отдела использования лесов и государственного лесного реестра разъяснят порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, расскажут, какие документы для этого необходимы и как защитить свои права при заключении договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.