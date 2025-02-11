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Глава РАН: развитие атомной отрасли РФ идет на стыке многих наук

По словам Геннадия Красникова, традиционная синергия между Российской академией наук, НИЦ «Курчатовский институт» и Росатомом позволит обеспечить «колоссальное будущее атомной промышленности».

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Развитие отечественной атомной отрасли сегодня идет на стыке многих научных направлений, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников на совместном заседании руководства госкорпорации «Росатом», НИЦ «Курчатовский институт» и РАН, посвященном 80-летию атомной промышленности.

«Мы видим, что сегодня развитие идет на стыке очень многих отраслей, направлений науки — квантовых технологий, возможностей нейронных сетей, машинного обучения, что дает дополнительные возможности в продвижении науки вперед», — сказал он.

По словам президента академии наук, традиционная синергия между РАН, НИЦ «Курчатовский институт» и Росатомом позволит обеспечить «колоссальное будущее атомной промышленности».