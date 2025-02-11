Новогодний городок в парке «Динамо» будет работать до конца февраля

«Кататься на ледяных горках можно до устойчивой погоды в минус три градуса, а пока температура воздуха значительно ниже. К концу февраля начнем демонтаж скульптур, разборку елки. Ну, а потом будем готовиться к новому сезону, расчищать площадку под новый детский городок, который планируем открыть ко Дню любви, семьи и верности в июле этого года», — прокомментировал директор МАУ «Городской парк отдыха города Хабаровска» Артем Оспанов.