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Новогодний городок в парке «Динамо» будет работать до конца февраля

Из-за устойчивых отрицательных температур работа новогоднего городка в парке «Динамо» будет продлена до 24 февраля. Соответствующее поручение дал мэр города Сергей Кравчук.

Источник: Mail.ru

«Кататься на ледяных горках можно до устойчивой погоды в минус три градуса, а пока температура воздуха значительно ниже. К концу февраля начнем демонтаж скульптур, разборку елки. Ну, а потом будем готовиться к новому сезону, расчищать площадку под новый детский городок, который планируем открыть ко Дню любви, семьи и верности в июле этого года», — прокомментировал директор МАУ «Городской парк отдыха города Хабаровска» Артем Оспанов.

Отметим, обычно к демонтажу городка приступают к середине февраля, однако в этом году он будет радовать посетителей еще почти две недели.